SON DAKİKA: Kara kış geldi: Meteoroloji saat verdi: 20 ilde kar yağışı alarmı

SON DAKİKA: Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve 20 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağacak? İşte merak edilen il il hava durumu raporu...
TÜRKİYE YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINA GİRİYOR
Megakentin birçok noktasında kısa süreli sağanak yağışlar etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. Yayımlanan haritalı hava durumu raporuna göre Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN 20 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, 8 Kasım Pazar günü 20 ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Kar yağışı beklenen iller arasında Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari yer aldı. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte özellikle iç ve doğu kesimlerde kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ GÜNLERDE ETKİLİ OLACAK?
Öte yandan Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde sağanak yağış görülecek. Megakentte 8 Kasım Pazar ve 10 Kasım Salı günlerinde yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbulluların önümüzdeki günlerde beklenen sağanak yağışlara karşı tedbirli olması öneriliyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı