SON DAKİKA: Kara kış geldi: Meteoroloji saat verdi: 20 ilde kar yağışı alarmı

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. BURSA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 13°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 8°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 14°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 15°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 23°C Parçalı bulutlu BURDUR °C, 12°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı