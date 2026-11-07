Haberler Gündem Eyyüp Kadir İnan İzmir'den seslendi: Fon soruşturmasına ilişkin 'Demir yumruk' mesajı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den seslendi: Fon soruşturmasına ilişkin 'Demir yumruk' mesajı AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, milletin parasını hedef alanlara karşı yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Demir yumruk” mesajı verdi. AA









AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen Konak Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin parasını hedef alanlara karşı yeni düzenlemeler yapılacağını belirten İnan, "Siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz." ifadelerini kullandı. İnan, konuşmasında güçlü siyasetin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru işi yapabilmek olduğunu da vurguladı.



AK Parti teşkilatının bugüne kadar omuzlarında taşıdığı davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceklerini ifade eden İnan, "Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti teşkilatları, menfaat ve ikbal çarklarını elinin tersiyle itmiş çelikten bir iradedir." diye konuştu.





"MİLLETİN BİRİKİMİNİ ÇALMAK NEYMİŞ GÖRECEKLER"



İnan, siyasette başkalarının savrulabileceğine, istikametini şaşırabileceğine, devlet ciddiyetinden uzaklaşabileceğine değindi.



AK Parti kadrolarının rehavete kapılma, tökezleme veya ilkelerinden taviz verme ihtimali olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti: "Bu ülkede bozulanı onaracak, eksiği tamamlayacak, milletin emanetini en sağlam şekilde taşıyacak tek irade biziz. Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz. Aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur. Bizim davamızda, AK Parti'nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun, bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor."