Erdem Günay Atacan engelleri yüzerek aştı

Aydınlı 17 yaşındaki Erdem Günay Atacan zihinsel engeline rağmen suda harikalar yaratıyor. Yüzme sporuyla iki yıl önce tanışan Atacan, katıldığı şampiyonalarda toplam 13 madalyanın sahibi oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Erdem Günay Atacan, denizde yüzerken bir yakını yeteneğini keşfetti. Yakını aracılığıyla yüzme antrenörü Devrim Beşir Deviren ile tanışan genç sporcu, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü'nün tek sporcusu olarak şampiyonalara katılmak için çalışmalara başladı. Haftanın 5 günü, günde 120 kilometre otobüs yolculuğu yaparak yüzme havuzuna gelen özel sporcu, azimli çalışmasının karşılığını katıldığı ilk şampiyonada aldı.

AYDIN'IN GURURU OLDU

Attığı azimli kulaçlarla engeline meydan okuyan Erdem Günay Atacan, geçen yıl Antalya'da düzenlenen yüzme şampiyonasında 7 dalda 4 altın, bir gümüş ve 2 de bronz madalya alarak büyük başarı kazandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde katıldığı şampiyonada bronz, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki şampiyonada 4 altın madalya alan Atacan, son olarak Antalya'da yapılan Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya ile birlikte 5 kategoride de gümüş madalya kazandı. Atacan, başarılarıyla Aydın'ın gurur oldu.



HAYALİ MİLLİ TAKIMA GİRMEK

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Erdem Günay Atacan, hedefinin milli takıma katılmak olduğunu belirterek, "Nisan ayındaki Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Oradan alacağım başarılı sonuçla belki milli olabilme şansım olur. Hocalarım olmasa ben yüzmeyi başaramazdım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hedefim milli takıma seçilmek. Uluslararası şampiyonalarda Aydın'ı temsil etmek istiyorum. Yüzerken hiç zorlanmıyorum. Kurallara da artık alıştım. En büyük hayalim milli forma ile Aydın'ı temsil etmek" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE