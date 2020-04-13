Germencik’te fuhuş için yasağı deldiler

Aydın'ın Germencik ilçesinde fuhuş pazarlığında yakalanan 5 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin lira para cezası kesildi. Olay, Germencik'e bağlı Alangullü mahallesinde meydana geldi. Kırsal alanda üçü kadın 5 kişi bulunduğunu gören polis ekipleri bölgeye geldiklerinde fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit etti. 5 kişiye yasağa rağmen sokağa çıktıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150, toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

İHSAN KARATAŞ