Haberler Aydın Aydın’da su faturaları düşüyor! Başkan Çerçioğlu’ndan yeni yatırım Aydın’da su faturaları düşüyor! Başkan Çerçioğlu’ndan yeni yatırım Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin geleceğini güvence altına alacak yatırımlarını sürdürüyor. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent başta olmak üzere bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dandalaz Barajı’nda çalışmalar tamamlandı. Barajın kasım ayı sonunda devreye alınmasıyla 235 bin vatandaşa kesintisiz ve güçlü içme suyu altyapısı sağlanacak. SABAH









Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent başta olmak üzere bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dandalaz Barajı'nda imalat çalışmaları tamamlandı.

Dandalaz Barajı'nın devreye girmesiyle içme suyu temininde maliyet avantajı sağlanacak. Elde edilen bu avantajın vatandaşlara yansıtılmasıyla su tarifesinde indirime gidilecek. Yeni tarife ile suyun birim fiyatı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 39,86 TL'den 34 TL'ye düşürülecek. Böylece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan altyapı yatırımlarının sağladığı ekonomik kazanım doğrudan vatandaşların su faturalarına yansıyacak.