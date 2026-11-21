Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni"nde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak katıldı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık" dedi.

'GAZİOSMANPAŞA ADALET SARAYI MODERN VE İŞLEVSEL YAPISIYLA GERÇEKTEN GÖZ DOLDURUYOR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziosmanpaşa Adalet Sarayımızın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içerisinde sizlerin huzurundayız. Birazdan resmi açılışını yapacağımız yeni adalet sarayımızın İstanbul'umuz, yargı teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik. Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı, sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesini hedefledik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik. Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binamız faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor" dedi.

'1 MİLYON 791 BİN KİŞİYİ KAPSAYAN YENİ ADLİYEMİZİN BİR KEZ DAHA HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM'

Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina, 7'si bodrum katı, 21'i normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada 160 adet Cumhuriyet savcısı odası, 136 adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası var. 113 adet duruşma salonuna ilave olarak toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak. Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu çatı altında görev yapacak hakimlerimizin ve cumhuriyet savcılarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelimizin insan odaklı adalet anlayışıyla milletimize en yüksek standartta hizmet sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

'İŞLEYEN BİR YARGI SİSTEMİ TOPLUMSAL HUZUR VE BARIŞIN ANAHTARIDIR'

Erdoğan, "Sizlerin de gayet iyi bildiği şu gerçeği bugün tekrar ifade etmek isterim. Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Aynı şekilde geç gelen adaletin sanra şifa vermediğini, vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz. Merhum şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor: Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Cennete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez görünür" dedi.

'HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE ADLİYELERİMİZİ TEKNOLOJİK ARAÇ VE EKİPMANLARLA GÜÇLENDİRDİK'

Başkan Erdoğan, "İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği ALO Adalet gibi davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir. Yeni adalet saraylarının inşasını, mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari, gerek tefrişat, gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem halihazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık. Kıymetli kardeşlerim, rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net biçimde ortaya koyuyor. Burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza fikir vermesi açısından bazı verileri kısaca paylaşmak istiyorum. 24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık" dedi.