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Haberler Aydın Kıyak skandalına bakanlık freni

Kıyak skandalına bakanlık freni

Belediye Başkanı yerine bir günlüğüne başkanvekilliği görevi yapan ’li Meclis üyesi Ersin Solmaz’ın kendisi ve yakınlarının inşaatlarına yapı kullanım belgesi vermesi İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık müfettişlerinin ’nde inceleme yapacağı öğrenildi.

Kıyak skandalına bakanlık freni
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'li Meclis üyesi ve ilçenin tanınan müteahhitlerinden Ersin Sönmez'in belediye başkanvekili olduğu gün kendisi ve yakınlara ait inşaatlara yapı kullanım belgesi verdiği ortaya çıkmıştı. Yeni Asır'ın "İyi ki Başkan olmamış" başlığıyla okurlarına duyurduğu haberi ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı, kıyak skandalıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişlerin, önümüzdeki haftalarda Söke Belediyesi'nde inceleme yapacağı ifade edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Yeni Asır'ın haberi ses getirirken CHP'li Ersin Sönmez'e tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, çıkan haberle ilgili Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den açıklama beklediklerini belirterek, "Başkan Tuncel'in izinli olduğu dönemde Başkan Vekili olarak Başkan'a vekaleten görevli müteahhit Meclis üyesinin usulsüz işlemlerle kendisine ve yakınlarına ait inşaatlara ruhsat vermesi büyük bir skandaldır. Bu süreçte Sökeli hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği gerekli araştırmaları yaparak, gerçeği aydınlığa kavuşturacağız" dedi.

İPTAL EDİLMESİ İSTENDİ

MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Bakırcı ise, CHP'li Meclis üyesi Solmaz'ın başkanvekili oldu-ğu gün kendisi ve yakınlarına ait binalara yapı kullanım belgesi-nin iptali için girişimlerde bulun-duklarını söyledi. Bakırcı, "Bu kıyakçılığa sessiz kalamayız. Bel-geleri inceledik. Tespit ettiğimiz usulsüzlük için İçişleri Bakan-lığı'na başvurup yapı kullanım belgesinin iptalini istedik" dedi.

'SÖNMEZ GÖREVDEN ALINMALI'
MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ise Belediye Başkanı Levent Tuncel'in vakit kaybetmeden makamını kullanan müteahhit Ersin Sönmez'i görevden alması çağrısında bulundu. Sönmez'in makam koltuğuna oturduğu gün kendisine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı kullanım izni vermesinin uzun süre planlanmış ve hazırlık yapılmış bir durumun tezahürü olduğunu kaydeden Akalın, "Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Peşini bırakmayacağız" dedi.

İhsan KARATAŞ

1 günlük başkandan görülmemiş kıyak

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