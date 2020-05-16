Kıyakçı başkanın imzaları iptal

Söke Belediyesi CHP'li Meclis üyesi ve ilçenin tanınan müteahhitlerinden Ersin Solmaz başkanvekili olduğu gün kendisi ve yakınlara ait inşaatlara yapı kullanım belgesi verdiği ortaya çıkmıştı. Yeni Asır'ın haberlerinin ardından olayın araştırılması için İçişleri Bakanlığı'nca müfettişler görevlendirildi. CHP Genel Merkezi de jet bir kararla, Solmaz'ı görevden aldırdı. Solmaz, Genel Merkez talimatıyla Meclis üyeliği görevi ve partisinden istifa etti.

BAŞKAN TUNCEL ÇARK ETTİ

Daha önce 'iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum" diyerek partilisi Solmaz'ı savunan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise çark etti. Yeni Asır'a konuşan Başkan Tuncel, "Kasım ayında üç günlük Ankara ziyaretim sırasında üçüncü gün bir gün süreyle Belediye Başkanlığını vekaleten yürüten Belediye Meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak yapılan tüm işlemler iptal edilmiş olup, kendisinin de istifası alınmıştır. Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, ilgili daire müdürlerinin istifası alınmış, idari soruşturma tarafımca başlatılmıştır" dedi.

CHP'li Meclis üyesi Ersin Solmaz, bir günlük başkanvekilliği görevinde kendisi ve yakınlarına ait binalara yapı kullanım belgesi vermişti.

YERİNE CANTÜRK GEÇTİ

Belediye Başkan vekilliği sürecinde kendisine ve yakınlarına ait inşaatlara "Yapı Kullanma İzni" veren CHP'li Söke Belediye Meclisi Üyesi Ersin Solmaz'ın hem belediye meclis üyeliği görevinden hem de partiden istifasının ardından yerine geçen yeni isim ise Sökeli THM Sanatçısı Saime Cantürk oldu.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel



YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

Yeni Asır'ın haberleri sayesinde büyük bir yanlıştan dönüldüğünü belirten MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, "Yeni Asır'ın bu haberi olmasaydı bu işin üstüne kimse gitmeyecekti. Yeni Asır'a gösterdiği bu duyarlı habercilik anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı'na başvurup Solmaz'ın kendisi ve yakınlarına ait inşaatlar için verdiği yapı kullanım belgelerinin iptalini istemiştik. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yapı kullanım izinlerini iptal ederek doğrunun yerini bulmasını sağladı" dedi.

İhsan KARATAŞ

1 günlük başkandan görülmemiş kıyak