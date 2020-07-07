Alacak çatışmasında iki arkadaş can verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Savuca Mahallesi Deniz Caddesi'nde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı çatışmada iki arkadaş hayatını kaybetti, biri ağır iki kişi de yaralandı. Birlikte kafe işleten Hakan Kalkan ve Mehdi Demir ile alacak verecek yüzünden geçtiğimiz hafta tartıştıkları Tekgöz ailesinin bireyleri arasında tırmanan gerilim, önceki gün silahlı çatışmaya dönüştü.

KURŞUNLAR YAĞMUR GİBİ

Kurşunların yağmur gibi havada uçuştuğu çatışmada 34 yaşındaki Hakan Kalkan, 30 yaşındaki Mehdi Demir, 39 yaşındaki Mahir Tekgöz ve 35 yaşındaki Tahir Tekgöz yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anların ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE BARİKAT

Çatışmada vücutlarına aldıkları kurşunlarla aşırı kan kaybeden iş ortakları Hakan Kalkan ile Mehdi Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çatışmada yaralanan Mahir Tekgöz'ün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayı haber alan iki tarafın yakınları hastaneye akın etti. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane girişine barikat kurarak içeriye girilmesine izin vermedi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında çatışmaya karışan Ercan T. ile Onur T. gözaltına alındı.

Kazım YÖRÜKCE