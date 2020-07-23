Davut Er idaresindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri, Kösedağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarından uçtu.
Bir süre ilerleyen kamyon, sitedeki bir evin bahçe duvarını yıktı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Tankerden akan su evlerin bahçesinde hasara neden oldu.
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Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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