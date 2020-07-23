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Haberler Aydın Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

Son dakika... 'ın ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

23.07.2020, 16:49

Davut Er idaresindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri, Kösedağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarından uçtu.

Bir süre ilerleyen kamyon, sitedeki bir evin bahçe duvarını yıktı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Tankerden akan su evlerin bahçesinde hasara neden oldu.

AA

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