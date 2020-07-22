  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de trafik kazası: Yaralı polisin durumu ağır

’de : Yaralı polisin durumu ağır

'de bir otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan 1’i 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

İzmir’de trafik kazası: Yaralı polisin durumu ağır

22.07.2020, 08:42 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,08:50

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün 23.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. Narkotik biriminde görevli olduğu öğrenilen Mehmet Şahin M., iddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşını bırakmak için motosikleti ile yola çıktı. Polis memurunun yönetimindeki motosiklet, sokaktan çıkarak yolda dönüş yaptığı sırada, Y.E.D. yönetimindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle polis memuru Mehmet Şahin M. ve arkadaşı yola savruldu. Bu sırada, otomobil sürücüsü Y.E.D. ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı şahsı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Mehmet Şahin M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Öte yandan kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçan sürücü Y.E.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Y.E.D. yönetimindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil sokaktan çıkarak dönüş yaptığı sırada, polis memuru Mehmet Şahin M. yönetimindeki motosiklet otomobile çarpıyor. Ayrıca kaza sonucunda, polis memuru ve arkasında yolcu konumunda bulunan arkadaşının yola savrulduğu da görüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

IHA

93 saat susuz kalan Foçalıların isyanı: Denizden su taşıdık Ödemiş'te büyük panik! Devlet hastanesinde korkutan yangın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de trafik kazası: Yaralı polisin durumu ağır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA