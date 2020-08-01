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Alevler Yatağan’a doğru ilerliyor! alarm verildi

Son dakika... Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı’nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının rüzgarında etkisiyle Yatağan’a ilerlediği bildirildi. alarm verildi. Başkanı bölgesine gitti.

Alevler Yatağan’a doğru ilerliyor! İlçede alarm verildi

01.08.2020, 21:58

Yangın ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Yangına havadan 2 uçak, 7helikopter, karadan ise 42 arazöz 10 tanker(su ikmal aracı) 2 dozer ve 230 personel ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bölgelerden yangını söndürmesi için personel takviyesi yapıldı. Orman yangınını söndürmek için hummalı çalışma devam ederken alevler Yatağan'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gitti.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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