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Haberler Aydın Baba çığlığı

Baba çığlığı

’da 8 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki ’nun babası yetkililerden yardım bekliyor. Kızının fotoğraflarına bakarak teselli bulmaya çalışan , “Gözüme uyku girmiyor, kızımı bulun” diyor.

Baba çığlığı
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Aydın'da 8 gün önce ortadan kaybolan Özlem Kuru'nun babası yetkililerden yardım bekliyor. Olay, 3 Ağustos'ta Karpuzlu'nun Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Kuru ailesinin 5 çocuğundan biri olan Özlem Kuru, inekleri sağacağını söyleyerek evlerine 20 metre uzaklıktaki ahıra gittikten sonra ortadan kayboldu.

AİLESİ PERİŞAN OLDU
8 gündür haber alınamayan genç kız için endişelenen babası 51 yaşındaki Ercan Kuru, kızını görenlerden ve devletten yardım bekliyor. Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduklarını ifade eden baba Kuru, gizli numaradan da olsa kızının iyi olduğuna dair bir arama bekliyor.

ÖLÜ YA DA DİRİ BULUN
En azından kızının yaşadığını bilmek istediğini belirten Kuru, "Beni gizli numaradan arasın, 'rahatım, hayattayım' desin biz de işimize bakalım. Bizden bir kokusu olmasın. Kızım benim evladım. Kızım kendi isteğiyle kaçmadıysa da devletten yardım istiyoruz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE

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