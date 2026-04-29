Dünyanın en büyük filosu Gazze yolunda

'MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ'

Geçtiğimiz yıl Filistin mücadelesini desteklemek için dünya halklarının ciddi bir seferberliği olduğunu, ancak bu yıl özellikle siyonizmin bölgedeki saldırgan politikalarıyla seferberliğin durdurulduğunun altını çizen Duru, "Filonun hedeflerinden biri dünya halklarının Filistin'e özgürlük mücadelesi dayanışmasını yeniden canlandırmak; soykırımın, ablukanın, işgalin sona ermesi mücadelesini tekrardan yükseltebilmek" dedi. Özellikle İtalyan liman işçilerinin siyonist devlete yapılan ticareti engellemeye yönelik girişimleri ve akabinde genel grev ilan etmelerine dikkat çeken Duru, toplumsal muhalefetin önemini şu sözlerle anlattı; "İspanya, Yunanistan ve Brezilya'da liman işçilerinin siyonist devlete yük taşımayı reddetmeleri aslında geçtiğimiz yılın niteliksel olarak önemli sıçramalarıydı. Çünkü siyonist devletin işgal ve ablukasının en temel araçlarından bir tanesi aslında işçi sınıfının sahneye çıkıp devletlerinin siyonistlerle tüm ekonomik, ticari, diplomatik, askeri ilişkilerinin kesene kadar seferber olabilmekti. O nedenle buradan temel çağrımız, dünya halklarının filoyu desteklemeleri ve Filistin özgürlük mücadelesinin bir parçası olmaları."



'GÜÇLÜ VE HAKLIYIZ'

DAHA önceki filo üyelerinin işkenceye maruz kalmaları ve gemilere el konulması sonrası şimdiki filonun güvenlik önlemleri hakkında da konuşan aktivist açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "Biz hem barışçıl hem de tarihin en kalabalık filosuyuz. İllegal bir ablukayı legal bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Güçlü ve haklı olan taraf biz olduğumuz için kendimizi de bu şekilde savunuyoruz. Siyonist devletin işgali, ablukası zaten yıllardır devam ediyor. Mevzu kendimizi savunmak değil aslında kendimizi savunmamızın en temel nedeni haklılığımız."



İLK FİLO SALDIRIYA UĞRADI

ARAPÇADA 'direniş' ve 'kararlılık' anlamlarına gelen Sumud, Mavi Marmara sonrası, İsrail'in zorbalığına karşı halkları bir araya getiren dünyanın en büyük kafilesi oldu. İlk olarak 2025 yılı temmuz ayında yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 40'tan fazla ülkeden sivil toplum kuruluşları, aktivistler, doktorlar, gazeteciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız ve şiddetsiz bir dayanışma hareketi olarak yola çıktı. 1 Ekim'de Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda bir saldırı gerçekleştirildi. Aktivistler gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı, "uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi" olarak niteledi.

