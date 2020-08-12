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Haberler Aydın Hırsızlık suçundan 13 kaydı bulunuyordu! O zanlı yakalandı

suçundan 13 kaydı bulunuyordu! O zanlı yakalandı

'da suçundan 13 kaydı bulunan şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan İsmet G.M (45) gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan 13 kaydı bulunuyordu! O zanlı yakalandı

12.08.2020, 11:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,11:31

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 13 kaydı bulunan şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli'den Nazilli'ye geleceği bilgisini aldığı içerisinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısın olduğu aracı takibe aldı. Nazilli ilçe merkezine giren ve polisin dur ikazına uymayan aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araç içerisinde bulunan hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan ve yine hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan İsmet G.M'yi (45) gözaltına aldı. Yakalanan İsmet G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

IHA

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