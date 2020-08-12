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Yaralama suçundan aranan zanlıyı bekçiler yakaladı

'da yaralama suçundan aranan bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı. M.A. bekçiler tarafından gözaltına alındı. adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Yaralama suçundan aranan zanlıyı bekçiler yakaladı

12.08.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,10:01

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralama suçundan aranan zanlı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Zafer sokak üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimliğini sordu. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin M.A. olduğu ve yaralama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.A. bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

IHA

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