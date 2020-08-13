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Haberler Aydın Aydın'da 1204 şişe etil alkol ele geçirildi

'da 1204 şişe ele geçirildi

'ın ilçesinde yapılan denetimde, bir tekel markette 1204 şişe ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.’ye 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Aydın'da 1204 şişe etil alkol ele geçirildi

13.08.2020, 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,09:28

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi. Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.'ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

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