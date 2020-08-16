Aydın’da bir otelde 'siyanür' paniği!

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahse konu otele müşteri olarak giren 30 yaşındaki E.K. isimli kadın, bugün öğlene doğru otel görevlilerinden odasına kahve istedi. Çıkış saati gelmesine rağmen otel odasını boşaltmayan genç kadının odasını kontrol eden görevliler, E.K.'yi hareketsiz bir şekilde buldu.

Yanında da üzerinde 'siyanür' yazı bir kutu gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu şüpheli bulunca, İzmir AFAD bünyesinde bulunan KBRN ekibini bölgeye sevk etti. Şu anda güvenlik çemberi altına alınan otele uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

İHA