  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın Karacasu’da koronavirüs denetimi

’da denetimi

'da tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. İş yerlerine ve cemiyetlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler esnafları ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Aydın Karacasu’da koronavirüs denetimi

17.08.2020, 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,11:56

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı mücadele sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine ve cemiyetlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler esnafları ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. İlçedeki denetimler hakkında konuşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Kahvehaneler, lokantalar, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi iş yerleri ve vatandaşlara yönelik kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimini gerçekleştirdik.

İlçemiz ilk günden bu yana virüsle mücadelede oldukça kararlı adımlarla ilerliyor. Denetimlerde hiç bir eksiğe rastlamadık. Herkese kurallara uydukları ve tedbirleri elden bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Karacasu’da koronavirüs denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA