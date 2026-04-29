Manisa'da acı olay! Namaza kalktı, korkunç manzarayla karşılaştı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 80 yaşındaki bir adam, abdest almak için banyoya girmek üzereyken 44 yaşındaki oğlu Halil Metingider'i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi. İHA









Olay, İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde gerçekleşti. Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada duş almak için banyoya girdi. Namaz vakti için kurduğu alarmın çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak üzere banyoya yöneldiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu.

Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.