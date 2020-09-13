İLK YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Başkanın bir kadın ile öpüşme görüntülerinin yer aldığı kasetin haberini Ekim 2018'de ilk olarak Yeni Asır manşetinden okuyucularına duyurmuştu. Bu skandalın tekrar gündeme gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, Didim'e üç müfettiş görevlendirerek Atabay hakkındaki tüm iddiaların araştırması istedi. 2014 yılının Mart ayında başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Atabay, 7 yılda yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, belediye binasının icralık olması, bir kadınla uygunsuz görüntüleri, belediye işçisinin ölümüne neden olma, sahildeki Didim esnafına yaptığı zulümle gündeme geldi.



YAPTIKLARIYLA DEFALARCA GÜNDEM OLDU

İşte 7 yılda Başkan Atabay'ın icraatlarından çok konuşulan skandalları:



UYGUNSUZ KASET: Atabay'ın 2017 yılında çapkınlık görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kendisine ait olan kasette Atabay'la bir kadının öpüşme görüntüleri yer alıyor. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde Atabay'ın kadınla samimiyeti dikkat çekerken Atabay'ın çekim esnasında "Ben köylünün hası Kadıköylüyüm.

İyi kadraj yapıyormuşsun Ali" gibi konuşmalar yer alıyordu.



SATILIK BELEDİYE BİNASI:

Atabay döneminde borç batağına düşen Didim Belediyesi'nin binası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Toplam 1,5 milyon borçtan dolayı belediye sarayının icra yoluyla satışa çıkarılması tarihe geçti. Belediye binasının yanı sıra taşınmazlar, 108 adet belediye hizmet aracı ve bina içinde bulunan mobilya ile beyaz eşyalara haciz konuldu.



OTELİNİN SU BORCUNU SİLDİRDİ:

2018 yılında Atabay, kendisine ait iki farklı otelin ve barın toplam 70 bin lirayı bulan su borcunu sildirdi. Bilirkişi tarafından ispatlanan bu olay, ilçede tepkilere neden oldu.



ODA TAHSİSİ: FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile Atabay arasındaki ilişki gün yüzüne çıktı. Başkan Atabay'ın, adeta belediyeyi teslim ettiği Karaarslan'a başkanlık katında oda tahsis ettiği ortaya çıktı. Belediyenin, günlük 65 bin lira cirosu olan 5 işletmeyi, Karaarslan'ın paravan şirketine yıllık 15 bin liradan kiraladığı öğrenildi.





MAAŞLAR İÇKİ MASALARINDA:

CHP'li Atabay, yasal olmadığı gerekçesiyle yıktırdığı CHP'li meclis üyesinin benzinliğine 1 milyon 500 bin liralık tazminat ile karşı karşıya kaldı. Belediye kasasında para olmamasını bahane ederek taşeron işçilere maaşlarının yarısını ödeyen Atabay, paraları içki masalarında harcamasıyla gündeme gelmişti.



İŞÇİ ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

TUTULUYOR: 2015 yılında meydana gelen göçükte bir işçinin ölümü, 5 işçinin de yaralanmasıyla ilgili olarak CHP'li Atabay sorumlu tutuluyor. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından Atabay ile 8 kişi hakkında soruşturma izni verildi.



YIKIMDA RANT OYUNU: Didim Belediyesi, geçen Mayıs ayında, kıyı şeridindeki 11 beach clubtan 10'unu yıktı.

İşletmelerden birinin CHP'li olduğu için yıkılmaması ise esnafı çileden çıkardı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener'in yıkım da 'bizden olmayanı affetmeyin' sözleri de intikam yıkımındaki CHP zihniyetini gözler önüne serdi. Yıkımda işletme sahipleri zabıta tarafından darp edildi.