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Aydın'da kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

Aydın'da bir kamyonet kanala uçtu. Kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan kişileri sudan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Aydın'da kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

17.09.2020, 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,09:03

Aydın'ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde bir kamyonet kanala uçtu. Kamyonette bulunan 2 kişiden 1'i ağır yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde saat: 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinden kaçtığı iddia edilen Hüseyin Varışlı (45) yönetimindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kamyonet sürücüsü Hüseyin Varışlı ve yolcu konumundaki Kiraz Varışlı'yı (40) suyun içerisinden çıkararak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Kiraz Varışlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kanala düşen kamyonet bulunduğu yerden çıkartıldı.

İHA

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