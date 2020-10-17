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Haberler Aydın Öldürülen emekli hemşirenin tabutunu kadınlar omuzladı

Öldürülen emekli hemşirenin tabutunu kadınlar omuzladı

Öldürülen emekli hemşirenin tabutunu kadınlar omuzladı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Aydın'da sevgilisi Suat Aksoy tarafından boğazı sıkılarak öldürüldükten sonra bataklığa gömülen emekli hemşire Hatice Tusu (50), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan birçok kadın, Tusu'nun tabutunu taşıyarak son yolculuğuna uğurladı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tusu'nun cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET KAVAS

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