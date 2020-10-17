Aydın'da sevgilisi Suat Aksoy tarafından boğazı sıkılarak öldürüldükten sonra bataklığa gömülen emekli hemşire Hatice Tusu (50), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan birçok kadın, Tusu'nun tabutunu taşıyarak son yolculuğuna uğurladı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tusu'nun cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
MEHMET KAVAS
Öldürülen emekli hemşirenin tabutunu kadınlar omuzladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.