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Haberler Aydın Aydın'da göz yaşartan davranış! 5 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki parayı Ayda için bağışladı

'da göz yaşartan davranış! 5 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki parayı Ayda için bağışladı

'da 5 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktiği parayı İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılan Ayda Gezgin'e ulaştırılması için bağışladı.

Aydın'da göz yaşartan davranış! 5 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki parayı Ayda için bağışladı

AA

03.11.2020, 17:01

Efeler ilçesinde yaşayan Cihat Alkan, televizyonda kurtarma görüntülerini izledikten sonra ailesine kumbarasındaki parayı, Ayda'ya bağışlamak istediğini söyledi. Baba İbrahim Alkan, polisleri çok sevmesinden dolayı polis kıyafeti giyen çocuğuyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne gitti.

Küçük çocuk, kumbarasını Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Berrin Çevik'e verdi. Türk Kızılay Aydın Şubesiyle iletişime geçen Çevik, tutanak karşılığında 158 lira 85 kuruşu teslim etti. Gazetecilere açıklama yapan Cihat Alkan, depremden çok etkilendiğini, biriktirdiği parayı televizyonda kurtarılma anını izlediği Ayda Gezgin'e battaniye ile köfte ve ayran alınması için bağışladığını söyledi.

Baba İbrahim Alkan ise oğlunun bu davranışından dolayı gurur duyduğunu belirterek, bir çocuğun içindeki sevinci bir başkasıyla paylaşmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Berrin Çevik de böylesi anlamlı davranışa aracılık ettikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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