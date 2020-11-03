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Haberler İzmir Enkazdan 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

Enkazdan 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki 'in 'nde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Ayda bebek, Türkiye'yi böyle selamladı.

Enkazdan 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

03.11.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,16:03

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar yayınlandı.



ENKAZDAN ÇIKARILAN AYDA, AMBULANSTA "KÖFTE VE AYRAN" İSTEDİ

İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerine köfte ve ayran istediğini söyledi. İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri de basınla paylaşıldı. Görüntülerde ambulansa binerken "Anne" diye seslenen Ayda, sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım?" sorusu üzerine "Yemek" yanıtı veriyor.

"Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor.

"Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.

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