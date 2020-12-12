  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Laf atma kavgasında göğsünden bıçaklandı

kavgasında göğsünden bıçaklandı

'da nedeniyle çıkan kavgada biri kadın 3 kişi bıçaklandı. Olay, Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi.

Laf atma kavgasında göğsünden bıçaklandı
Giriş Tarihi: 12.12.2020

Tarım ilacı almak için işyerine gelen Suriye uyruklu Vahit Muhammed Ali (22) ve Abdülmecid Muhammed Ali (25) ile Kadir Bozkurt, İbrahim Bozkurt ve Bedriye Kocakal arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANIYOR
KAVGAYA dönen tartışmada Kadir Bozkurt sol kolundan, İbrahim Bozkurt ve Bedriye Kocakal göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan Vahit Muhammed Ali polis ekiplerince yakalandı. Diğer şüpheli Abdülmecid Muhammed Ali'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Vahit Muhammed Ali

ÜMİT ÖZMEN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Laf atma kavgasında göğsünden bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA