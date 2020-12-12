Laf atma kavgasında göğsünden bıçaklandı

Tarım ilacı almak için işyerine gelen Suriye uyruklu Vahit Muhammed Ali (22) ve Abdülmecid Muhammed Ali (25) ile Kadir Bozkurt, İbrahim Bozkurt ve Bedriye Kocakal arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANIYOR

KAVGAYA dönen tartışmada Kadir Bozkurt sol kolundan, İbrahim Bozkurt ve Bedriye Kocakal göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan Vahit Muhammed Ali polis ekiplerince yakalandı. Diğer şüpheli Abdülmecid Muhammed Ali'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Vahit Muhammed Ali

ÜMİT ÖZMEN