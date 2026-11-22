İzmir’de emeklilerin yeni buluşma noktaları açıklandı: Hem yorulmadan gezeceğiniz hem de huzur bulacağınız o duraklar

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden biri olan İzmir, sunduğu ılıman iklim ve zengin sosyal imkanlarla emekliler için adeta bir cennet niteliği taşıyor. Günlük hayatın temposunu yavaşlatmak, yorulmadan gezmek, deniz havası almak veya kültürel etkinliklere katılmak isteyen emekliler için kentin dört bir yanında birbirinden keyifli adresler öne çıkıyor.





BOSTANLI SAHİL ŞERİDİ VE YASEMİN KAFE / KARŞIYAKA

İzmir'de emeklilerin günün her saatinde en çok tercih ettiği noktaların başında Bostanlı sahil hattı geliyor. Yokuşsuz ve geniş yürüyüş yolları sayesinde yorulmadan hareket etme imkanı sunan bölge, belediyeye ait uygun fiyatlı sosyal tesisleri ve gün batımı manzarasıyla huzurlu bir mola arayanların ilk durağı oluyor.