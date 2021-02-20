Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Aydın'da Zirai Don Bekleniyor! Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın ilinin kıyı kesimleri haricinde merkez ve doğu ilçelerinde (Kuşadası, Didim Söke hariç) hafif zirai don riskinin, 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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