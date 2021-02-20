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Haberler Aydın Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor

’da, Pazartesi’ye kadar bekleniyor

’da kıyı kesimler hariç merkez ve doğu ilçelerinde hafif riskinin Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor
İHA

21.02.2021, 01:21

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Aydın'da Zirai Don Bekleniyor! Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın ilinin kıyı kesimleri haricinde merkez ve doğu ilçelerinde (Kuşadası, Didim Söke hariç) hafif zirai don riskinin, 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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