Katiliyle evlenecekti!

Aydın Efeler'de Olgun Gül'ün kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen nişanlısı Necla Demirbaş'ı 4 kurşunla öldürdüğü cinayetin detayları ortaya çıktı. Aydın Devlet Hastanesi temizlik birimi elemanı Necla Demirbaş, 5 çocuğunun babası olan eşinden 5 yıl önce boşandı. Daha sonra kuru yemiş fabrikasında çalışan Olgun Gül ile nişanlanan Demirbaş, nişanlısıyla önümüzdeki temmuz ayı içerisinde düğün yapmayı planlıyordu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Demirbaş, nişanlısı Gül'e ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmak istediğini bildirdiği günden beri ölüm tehditleri alan ve ölüm korkusuyla yaşayan 5 çocuk annesi Necla Demirbaş, yaşadığı sıkıntılı süreçte mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Demirbaş, "Geliyorum" diyen vahşi cinayete kurban gitti. Genç kadın, evinin önünde pusu kuran Olgun Gül tarafından 4 kurşunla vurularak öldürüldü. Necla Demirbaş'ın ölümünün ardından dram çıktı. Demirbaş'ın ilk evliliğinden olan 5 yaşındaki Billur, annesini işten dönmesini beklerken acı olay gerçekleşti.

O ANLAR KAMERADA

Annesinin geldiğini balkondan görünce kapıya koşan küçük kız, silah sesleriyle sarsıldı. Dışarıya çıktığında kalabalıkla karşılaşan küçük kız, komşuları tarafından kucağa alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Küçük kızın, ölen annesini ve olayın ardından kendi kafasına sıkan annesinin katilini görmemesi için komşularının kucağında olay yerinden uzaklaştırıldığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirbaş'ın cenazesi Yenipazar'a bağlı Dereköy mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Demirbaş'ı öldürüp aynı tabancayla kafasına sıkan Gül'ün ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Kazım YÖRÜKCE