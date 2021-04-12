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Haberler Aydın 5 yıldızlı otelde eğlenceli toplantı

5 yıldızlı otelde eğlenceli toplantı

'ndaki 5 yıldızlı otelde, bayi toplantısı sonrası korona tedbirlerine aykırı parti verildi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partideki görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

5 yıldızlı otelde eğlenceli toplantı

12.4.2021

Kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi. Eğlencede birçok kişinin mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.

İBRAHİM UZUN

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