5 yıldızlı otelde eğlenceli toplantı

Kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi. Eğlencede birçok kişinin mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.

İBRAHİM UZUN