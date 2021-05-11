CHP tipi işletmecilik

Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi, 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanan tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı otel olarak kullanma kararı aldı. Tarihi yapının konaklama tesisi olarak hizmet vermesi amacıyla çalışmalar hemen başladı.

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel

EN LÜKSÜNDE BİLE YOK

Belediye Şirketi ARYA tarafından işletilmesi plan-lanan Kervansaray'ın 2. kattaki 13 odası konakla-ma bölümü olarak ayrı-lırken, zemin katın res-toran, kafe ve diğer faaliyetler için kullanılacağı belirtildi. Bu arada ARYA, otelinkonaklama bölümünde çalıştırmak için eleman ilanı verdi. Başvuruların 31 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken verilen ilanlara göre, ARYA 13 odalı otelin sadece konaklama bölümünde çalıştırılmak üzere 5'i yönetici, 25 personel alımı yapacak. 25 kişilik işletmede 1 işletme müdür yardımcısı, 2 ön büro müdürü, 2 ön büro şefi 10 kat görevlisi ve 10 resepsiyonist alınacağı duyuruldu.

Aynı kapasite ile faaliyet gösteren en lüks butik oteller bile konaklama amacı ile en fazla 10 kişi istihdam ederken CHP'li belediyenin yola 25 kişilik kadro ile çıkması turizmciler arasında şaşkınlık yarattı. Bu anlayışı nedeniyle ARYA'nın, otelin mutfak ve restoran bölümünde çalıştırmayı planladığı eleman sayısı büyük merak uyandırdı.

ERHAN GÜLENÇ