Çiftçiler Bombacı’ya savaş açtı

Çiftçiler, "Bir dönüm araziden bin lira kazanmaya çalışan çiftçiden rapor istemek yerine, kendisi kullandığı makinenin zararsız olduğuna dair rapor koysun" diyerek bombacı Osman'a 'hodri meydan' dedi. Aydın'ın kullandığı makinenin kuraklığın ana sebebi olduğunu belirten çiftçi Muzaffer Ancın, "Yağmurun yağması için soğuma gerekli. Osman Aydın, doluyu önlemek için ses bombası ile buluttaki ısıyı artırıyor. Doluyu engellerken yağmur yağmasına da engel oluyor. Zararı veren o. İspat zorunluluğu kendisindedir" diye konuştu.

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