Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte, kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında aralıksız sürüyor. Kentteki tiyatroda, 2019 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları ise sona erdi. Çalışmalar kapsamındaki son taş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek tarafından konuldu.

Prof. Dr. Celal Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon projesi kapsamında 15 bin kişilik tiyatroyu ayağa kaldırmayı başardıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman zorlansalar da çalışmaların başarıyla tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Tiyatroda, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği katkılarla 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından orijinalliği korunarak çalışmaları tamamladık. Antik kentte uzun yıllar sürecek işleri 15-16 yılda yapmayı başardık. 2 yıl içinde de antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdik. Bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguladık. Dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük projedir. Herkese hayırlı olsun."