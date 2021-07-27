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Haberler Aydın Aleyna’ya sevinçli haber tarlada geldi

Aleyna’ya sevinçli haber tarlada geldi

Aleyna’ya sevinçli haber tarlada geldi

27.7.2021

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercih yapan 358 bin 187 öğrenciden 168 bin 924'ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Böylece sınavla öğrenci alan kurumların doluluk oranı yüzde 95.22'ye ulaştı. Birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

FEN LİSESİ SEVİNCİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Aleyna Salman, fen lisesine yerleştiğini tarlada öğrendi. Arıkaya Ortaokulu müdürü Yusuf Harun Atlı, sonuçları kontrol ederken öğrencilerinden Aleyna Salman'ın, Fethiye Belediye Fen Lisesi'ni kazandığını öğrendi.

TEŞEKKÜR ETTİLER
Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ailesiyle birlikte tarlada çalışan Aleyna Salman'ın yanına giden müdür Atlı, güzel haberi öğrencisine ve ailesine verdi. Güzel haberle mutlu olan aile öğretmenlerine de emekleri için teşekkür etti. Öte yandan LGS'de Türkiye birincilerinden Aydın Nazillili Emre Berat Keser de İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ni kazandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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