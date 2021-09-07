  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Gece kartalları göz açtırmıyor

Gece kartalları göz açtırmıyor

Gece kartalları olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçileri Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 ayrı dosyadan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.

Gece kartalları göz açtırmıyor
İHA

07.09.2021, 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021, 10:52

Aydın genelinde aranan suçlular, gece kartalları olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamıyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Orta Mahalle mevkiinde görev yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri şahısları durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Şahısların yapılan GBT kontrollerinde çeşitli suçlardan 6 ayrı dosyası bulunan ve Çocuk Mahkemesi tarafından aranan T.İ. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. oldukları tespit edildi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan iki kişi ilgili ekiplere teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gece kartalları göz açtırmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.