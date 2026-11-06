Haberler İzmir İzmir'de film gibi kurtarma operasyonu! Cep telefonu kamerası kayıttaydı İzmir'de film gibi kurtarma operasyonu! Cep telefonu kamerası kayıttaydı Son dakika İzmir haberleri: İzmir’in Bornova ilçesinde yamaçtan düşerek yaralanan 36 yaşındaki K.Ü.’nün kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin yaralıyı kurtarmak için gerçekleştirdiği çalışma kameralara yansırken, olayla ilgili detaylar merak uyandırdı. DHA









Son dakika İzmir haberleri: İzmir Bornova'da yamaçtan düşerek yaralanan 36 yaşındaki K.Ü. için ekipler seferber oldu. Yaralının zorlu arazide kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, 4 Kasım Çarşamba saat 19.25 sıralarında Atatürk Mahallesi Macera Parkı yakınlarında meydana geldi. Laka köyüne bakan yüksek dik yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen K.Ü.'nün 2 arkadaşı ve ekiplerden 1 polis, AFAD ekipleri gelene kadar dik yamaçtan aşağı inerek yaralı K.Ü.'yü tutup daha da aşağılara düşmesini engelledi.