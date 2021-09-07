Öz Menderes Pide’den zengin menü

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1999 yılından bu yana hizmet veren Öz Menderes Pide, 90 ürün çeşidiyle müşterilerine zengin menü seçeneği sunuyor

Adnan Menderes Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki şubesi bulunan Öz Menderes Pide, kentte damak tadını bilenlerin uğrak yeri oldu. 22 yıllık tecrübesiyle etli, kaşarlı ve karışık pide çeşitlerinin yanında farklı türde pidelerle Aydınlıların vazgeçilmesi olan Öz Menderes Pide'nin özel olarak hazırladığı Öztahinli pide marka olma yolunda ilerliyor.



90 ÜRÜN ÇEŞİDİ

Kaymaklı ve dondurmalı olarak satışa sunulan özel pidenin ünü il sınırlarına aştı. Ülkenin pek çok yerinden vatandaşlar, öztahinli pidenin tadına bakmak için Aydın'a geliyor. Öz Menderes Pide'nin Aydın'ın önde gelen damak tadından biri olduğunu belirten firma sahibi Mehmet Avcu, "Aydın'da pidede aranan bir marka haline geldik. Bunun nedeni ürünlerimize özen göstermemizdir. Pidede çeşitliliği de sağladı. Yaklaşık 90 çeşit ürünle müşterilerimize zengin bir menü sunuyoruz. Pidelerimizin tadını, fırın ve hamur ile taçlandırıyoruz" diye konuştu



MUTLAKA TADIN

Öz Menderes Pide Salonu'nda müşterilere öztahinli pideyi de sunduklarını dile getiren Mehmet Avcu, "Koronavirüs pandemisinden önce özel hazırladığımız tahinli pidemiz, kontrollü normalleşme kararı ile yeniden salonumuzu açmamızla birlikte yine yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşletme olarak tahinli pide yapıyoruz. Tahinli pidenin yanı sıra Öztahinli pideyi de müşterilerimizin lezzetine sunduk. Öztahinli pidenin iki çeşidi var. Bunlar dondurma ve kaymaklı. İşleniş olarak biraz farklı. Müşterilerimiz Öztahinli kaymaklı ve dondurma pideyi çok beğendi. Bir kere tadına bakan sık sık işletmemize gelerek Öztahinli kaymaklı ve dondurma pide tüketiyor. Tüm vatandaşlarımızı pidelerimizin tadına bakmaya davet ediyoruz" dedi.



KAZIM YÖRÜKCE