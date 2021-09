Tarım kenti Aydın

Sanayisi, ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri işlemeye yönelik olan Aydın'da nüfusun yüzde 55'i geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Türkiye'de incir ve kestane üretiminde birinci olan Aydın, zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci, yer fıstığı üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor. Aydın; üretilen yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler ve sanayi ürünleri kapsamında üretilen tarım makineleriyle, iç piyasa ve ihracatta önemli bir potansiyele sahip kentler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikleriyle Aydın, her geçen gün tarım sektöründe büyümesine devam ediyor.



HER TÜRLÜ ÜRÜN YETİŞİYOR

Aydın'ın topraklarının verimli olduğunu vurgulan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Aydın'da başlıca ekonomik faaliyet tarımdır. İl nüfusunun yüzde 30'a yaklaşan bölümü tarım kesiminde çalışmakta ve il gelirinin yüzde 35'ine yakın bir bölümü tarım kesiminden oluşmaktadır. İldeki var olan sanayinin de büyük bir bölümü tarıma dayalıdır ve ticarette de tarımsal ürünlerin pazarlaması egemendir. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı alüvyonlu topraklar tarıma çok elverişlidir. Sulama potansiyeli olarak gerek yer üstü ve gerekse yer altı su olanakları ile bu topraklarda hemen hemen her türlü ürünü yetiştirmek mümkündür. Aydın'da polikültür tarımın yaygınlaşmasında su ve toprak yapısı yanında ılıman Akdeniz ikliminin etkisi büyüktür. İlimizde en çok yetiştirilen ürünler; İncir, zeytin, pamuk, kestane, narenciye, mısır, tütün ile her türlü sebzedir. İncir üretiminde Türkiye ve dünyada birinci, kestanede Türkiye'de birinci, pamukta Urfa'dan sonra ikinci ve zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı almaktadır" dedi.



395 BİN HEKTAR ALANDA ÜRETİM

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra büyük tarım işletmelerinin bulunduğu ifade eden Başkan Kendirlioğlu, şunları kaydetti: "1950'lerden sonra pamuk ekiminin ve makineleşmenin yaygınlaşması ile eskiden beri var olan tarım işçisi kullanımı artmıştır. Özellikle pamuk hasat döneminde mevsimlik iş gücü ihtiyacı dolayısıyla iş göçü çok olmuştur. Ancak, son yıllarda girdi maliyetlerinin çok artmasına karşılık fiyatlar genel seviyesinde aynı oranda bir artışın gerçekleşmemesi sonucu pamuk ekilişleri azalmış, makineli hasadın da yaygınlaşması neticesi iş göçü kalmamıştır. Türkiye genelinde gözlenen tarımın, sanayi ve ticaret karşısında önemini yitirmesi ilimizde de görülmektedir. Tarımın il gayrisafi hasılası içindeki payı yüzde 30'lara kadar gerilemiştir. İlimizin toprak kaynakları; Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde 8 bin 7 kilometrekare alanda kurulu olan ilimiz, sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının zenginliği ve Akdeniz ikliminin avantajıyla her türlü bitkisel üretim yapmaya elverişlidir. İl topraklarının yüzde 49,3'ü olan 395 bin 494 hektar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Geriye kalan arazilerin 298 bin hektarı orman, 47 bin 466 hektarı çayır-mera, 14 bin 271 hektarı göl ve bataklık ve 45 bin 469 hektar tarım dışı arazilerdir."

MISIR EKİM ALANLARI ARTTI

AYDIN'IN sulanabilir nitelikteki 252 bin 486 hektar alanının yüzde 68'lik kısmı olan 173 bin 173 hektarında sulu tarım yapıldığına dikkat çeken Başkan Kendirlioğlu, "En çok katma değer yaratan ürünler pamuk, zeytin, incir ve kestanedir. Aydın ilinin sahip olduğu tarım arazisi içerisinde 222 bin hektar alan ile zeytin ve meyvelikler en geniş alanı kaplar. PAMUK GİRDİ MALİYETLERİ PAMUK girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve satış fiyatlarının bunu karşılamaması sonucu sanayi bitkileri ekilişleri 109 bin hektardan 62 bin hektarlara gerilemiş, hububat ekim alanlarında özellikle mısır ekim alanlarında kayda değer bir artış görülmüş ve 75 bin hektarlara kadar çıkmıştır. Sebze ekim alanları ise 15 bin hektar civarlarındadır" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE