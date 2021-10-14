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Haberler Aydın Çiftçilere müjde! 5 yıl geriye dönük vergi iadesi yapılacak

Çiftçilere müjde! 5 yıl geriye dönük vergi iadesi yapılacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı, tarımsal desteklerde kesilen yüzde 4 verginin kaldırılacağını ve 5 yıl geriye dönük vergi iadesi ödemesi yapılacağını müjdeledi.

Çiftçilere müjde! 5 yıl geriye dönük vergi iadesi yapılacak
İHA

14.10.2021, 17:54

Ekonomisinin büyük çoğunluğu tarıma dayalı olan Aydın'da faaliyet gösteren çiftçilere müjde, AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı'dan geldi. Tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen yüzde 4 oranındaki verginin kaldırıldığını müjdeleyen Posacı, 5 yıl geriye dönük kesilen vergilerin de faizi ile iade edileceğini açıkladı.



Posacı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nda halen görüşmekte olduğumuz Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine dün gece eklediğimiz madde ile tarımsal destek ödemeleri üzerinden alınan %4 oranındaki gelir vergisi kaldırılmış olup daha önce alınan vergiler teklifin resmi gazetede yayımlanıp yasalaşmasından sonra 5 yıl geriye dönük olarak hesaplanacak faizi ile birlikte iade edilecektir. Bu değişiklikle çiftçilerimize 5 milyar TL civarında kaynak sağlanacağını değerlendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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