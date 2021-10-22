TARİŞ küllerinden yeniden doğdu

TARİŞ Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 180 milyon lira yatırım yaptığı ham yağ üretim tesisi tam kapasite ile üretime başladı. İşletmede pamuk ve ayçiçeği çekirdeği, soya, kanola ve aspir tohumu işlenerek ham yağ, linter pamuğu, elek üstü, kapçık ve küspe üretiliyor. Ham yağın yanı sıra rafine yağ üretimi yapılan tesis, bölgenin en büyüğü olarak hizmet veriyor. Birlik Başkanı Faruk Aydın, 'battı' denilen Tariş'in eski günlerine geri döndüğünü belirterek, "3 yıl içerisinde ekonomik özgürlüğümüze kavuşarak Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasına gireceğiz" dedi.

GÜÇLÜ GÜNLERE DÖNÜYOR

Egeli genç üreticiler Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş ve Ahmet Sarı 1915'te kurulan Tariş'in çatısı altında "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tariş Pamuk Birliği, Tariş İncir Birliği ve Tariş Üzüm Birliği" oluşturuldu. Birlikler 2005'te günün gelişen koşuları ve ticari piyasanın dinamizmine ayak uyduracak şekilde organize olmak için ayrıldı. Borç batağına sürüklenen birliklerden Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, son 5 yılda Faruk Aydın başkanlığında eski güçlü günlerine dönüyor. Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Ege'de 7 ilde, 41 kooperatif, 20 bini aşkın ortağı ile birlikte, 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda faaliyet gösteren en büyük kooperatif birliği konumunda. Merkezi İzmir'de bulunan birliğin ortaklarının kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal üretim girdilerin temini, Ar-Ge ve teknik hizmet, nakdi kredi desteği ile katkı sağlıyor.

BORÇ BATAĞINDAYDI

Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni 650 milyon lira borçla devraldıklarını dile getiren Birlik Başkanı Faruk Aydın, "Tariş 4-5 bin kişiye istihdam sağlarken batma noktasına getirilmiş. Birliğimize ait iplik fabrikamızda 680 kişi çalışıyordu. Üretim durunca işçilere 93 milyon lira kıdem ihbarı ödedik. Fabrikayı 73 milyona sattık. KGF'den 54 milyon lira para alarak yönetime geçtik. 2009'dan itibaren radikal kararlar aldık, işçi sayısını azalttık. Borcumuza karşılık ham yağı bir devlet bankası alıyordu. Bankayla sözleşme yaparak fabrikayı geri aldık. 5 yıldır hem istihdam sağlıyoruz, hem borcumuzu ödüyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK 100 ARASINA GİRECEĞİZ'

'Bitti, battı' denilen Tariş'in küllerinden yeniden doğduğunu söyleyen Aydın, "Çekirdek fiyatlarını biz belirliyoruz. Fiyat istikrarı sağlıyoruz. Tariş Pamuk Birliği eski gücüne kavuştu. Üretimle birlikte 3 yılda ekonomik özgürlüğümüze kavuşacağız. Türkiye ve Ege Bölgesi'nde en büyük kooperatif yeniden Tariş olacak. Ekonomik anlamda en büyük 100'ün içerisine gireceğiz" dedi.

İKİ MARKANIN HİSSELERİ ALINACAK

TARİŞ'İ yeniden Türkiye'nin önde gelen markası yapacaklarını belirten Aydın, şunları söyledi: "Aydın'daki ham yağ işletmemizde işlenen çekirdek miktarını 60-70 binlerden 150 bin tonlara çıkartmayı hedefliyoruz. Fason üretimlerle yıllık yaklaşık 20 milyon lira satış cirosuna sahibiz. Tama ve Tarin markalı ürünlerimiz için üretim tesislerini tekrar kurmak ve ayçiçeği yağı şişeleme tesisini Aydın ham yağ işletmemizde hayata geçirmek istiyoruz."

İHRACAT YAPILACAK

BİRLİĞİN, Aydın ASTİM'de bulunan 35 bin metrekarelik arsasında küçük/orta ölçekli yem fabrikası kurulacağını söyleyen Aydın, "Birliğin yüzde 57 hisse ile hakim ortağı olduğu TARİŞ Ayma A.Ş. ve yüzde 65 hisse ile TARİŞ Yemta A.Ş'de diğer TARİŞ birlikleriyle ortaklığı bulunuyor. Diğer birlik yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde her iki şirkete hisse değer tespiti yaptırılarak devralma çalışmalarını başlattık. Böylelikle, iştiraklerde etkinliğimizi arttırarak, Ayma ve Yemta A.Ş'ye yönelik yatırım projelerimizi daha hızlı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aysa ülkelerine katı yağ ihracatına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ALSANCAK'TAN 1 MİLYARLIK HASILAT

BİRLİĞİN en önemli gayrimenkullerinden Alsancak'tan 1 milyar lira hasılat beklediklerini ifade eden Aydın, "Birliğimiz ile TOKİ iştiraki Emlak Konut arasında, birliğin hissesine düşen Asgari Hasılat Payı tutarı yaklaşık 619 milyon TL olarak gerçekleşti. Sadece, gerçekleşen konut önsatış metrekare fiyat ortalaması 12 bin TL olurken ilerleyen tarihlerdeki metrekare fiyatlarındaki artış dikkate alındığında, birliğin hasılat payının 1 milyar TL'yi geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.