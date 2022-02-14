Öğretmenliği bıraktı, çilek yetiitiricisi oldu

AYDIN Söke'de 45 yaşındaki öğretmen Nilgün Ünsel, mesleğini bırakıp 1.2 dönümlük arazisine modern sera tesisi kurarak topraksız çilek üretimine başladı. Özel bir okulda 16 yıldır öğrenci yetiştiren Nilgün Ünsel, öğretmenliği bırakıp tarıma yöneldi. Akçakaya mahallesinde 1.2 dönümlük arazi satın alan Ünsel, çilek üreticiliğine başladı. Arazisine katlı sistemlerinden oluşan ve topraksız tarım yapılabilen serayı kuran Ünsel, yüzde 100 organik çilekler yetiştiriyor ve Türkiye'nin her köşesine ürünlerini gönderiyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE