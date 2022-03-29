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Haberler Aydın Kuşadası Belediyesi’nde sendikadan grev kararı

Kuşadası Belediyesi’nde sendikadan grev kararı

29.3.2022

Kuşadası Belediyesi’nde sendikadan grev kararı
AYDIN'DA borç batağında olduğu için çalışanların maaşlarını ödeyemeyen ancak heykel açılışları yapan CHP'li Kuşadası Belediyesi ile sendika arasında yapılan toplu iş görüşmesinden de sonuç çıkmadı. Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Kuşadası Belediyesi A.Ş. ile 2021 Kasım ayından itibaren devam eden toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varmadıklarını belirterek Kuşadası'nda grev kararı aldıklarını açıkladı. Sendika olarak Aydın'ın ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Kuşadası'nda grev yapılmasının tarafı olmadıklarını belirten Başkan Yaman, "Kuşadası Belediyesi yönetimine son çağrımızı yapıyoruz. Lütfen çalışanların mağduriyetini giderin" diye konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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