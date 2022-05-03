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Haberler Aydın Kuşadası'nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Kuşadası'nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Salgının hafiflemesiyle birlikte turizm faaliyetleri de normale dönmeye başladı. Son dönemde kruvaziyerler ile Ege'ye binlerce turist geldi. Son olarak bugün Kuşadası'na yanaşan 3 gemi 2 bin 139 turist getirdi. Limana yarın da 4 kruvaziyerin yanaşması bekleniyor.

AA

03.05.2022, 13:09

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi.

Kuşadası’nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Limana yanaşan Malta bandıralı kruvaziyerler Azamara Pursuit ve Celestyal Olympia ile Panama bandıralı MSC Lirica'dan inen 2 bin 139 turistin yanı sıra 1800 gemi personeli de ilçeye giriş yaptı.

Kuşadası’nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Turistlerin bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken bir bölümü alışveriş için burada kaldı.

YARIN 4 KRUVAZİYER DAHA BEKLENİYOR

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 3 kruvaziyer gemisiyle 2 bin 570 yolcunun ilçeye geldiğini belirtti.

Kuşadası’nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Yarın da 4 kruvaziyerin limana yanaşacağını bildiren Güngör, bu gemilerle de yaklaşık 3 bin turistin geleceğini düşündüklerini, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda esnafın çifte bayram yaşadığını ifade etti.

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