Kuşadası’nda turist bereketi! 3 kruvaziyer binlerce turist getirdi

Turistlerin bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken bir bölümü alışveriş için burada kaldı.

YARIN 4 KRUVAZİYER DAHA BEKLENİYOR

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 3 kruvaziyer gemisiyle 2 bin 570 yolcunun ilçeye geldiğini belirtti.