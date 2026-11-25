Eskişehir 'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (45) acı haberi memleketi Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Demirhan'ın anne ve babasının yaşadığı apartmanın çevresine Türk bayrakları asıldı.

Eskişehir'de askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kazı kırıma uğradı. Helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan'a (69) verildi.