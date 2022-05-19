Kâr edenler susuyor zarar edenler ağlıyor

Aydın'da 'ekonomist-broker' olarak kendisini tanıtarak 40 kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce hakim karşısına çıktı. 135 yıl hapis ceza istenen çift, mahkemeye 39 sayfalık savunma gönderip suçlamaları reddetti. Bitcoin Safiye, "Kar edenler sesini çıkarmıyor zarar edenler 'dolandırıldık' diyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kayıtlara ilk bitcoin dolandırıcılığı olarak geçen olayda, Aydın'da eşiyle jeotermal enerji santrali firmasına işçi bulmak için taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, çevresindeki kişilere kendini 'ekonomist broker' olarak tanıttı. Başlarda kendisine para veren kişilere kar payı verip güven sağlayan Safiye Gökçe Yüce kısa sürede 40 kişiden para aldı.

4 AY TUTUKLU KALDI

Bitcoin Safiye, aldığı paralarla ortadan kaybolurken mağdurlar, şikayette bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan Bitcoin Safiye'nin İstanbul'da eğlence mekanlarında görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'ya geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, Bitcoin Safiye'yi Bursa'da yakaladı. Safiye Gökçe Yüce, imahkemece tutuklandı. Aydın Cezaevi'nde 4 ay tutuklu bulunan Yüce, yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte elektronik kelepçeyle tahliye edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Safiye Gökçen Yüce ve kocası Oğuzhan Yüce hakkında 27 ayrı dosyadan 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'e yıl hapis cezası istendi.

EŞİ: BENİM HABERİM YOKTU

Davanın ilk duruşmasında çift, hakim karşısına çıktı. Safiye Gökçe ve eşi Oğuzhan Yüce duruşmaya Nazilli Adliyesi'nden SEGBİS ile katılırken 13 mağdur ile tarafların avukatları da hazır bulundu. Avukatları aracılığıyla mahkemeye 39 sayfadan oluşan savunma gönderen çift, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Safiye Gökçe Yüce savunmasında kimseyi dolandırmadığını belirterek, "Şikayetçiler benim bu işi amatör olarak yaptığımı biliyordu. Elde ettiğim karları kendilerine ödedim. Zarar ettiğimiz de oldu. Bu işten kar edenler bu işe sesini çıkarmıyor ancak zarar edenler 'dolandırıldık' diyorlar. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. İyi niyet ile hareket ettim. Kimseyi dolandırmadım, tahliyemi istiyorum" dedi. Oğuzhan Yüce ise, eşinin para ilişkisinden haberi olmadığını belirtti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

'PROFESYONEL BROKER OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

TANIK olarak ifadesi dinlenen sağlık memuru M.S ise, hastanede mesai arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Safiye Gökçe Yüce'nin, kendisini profesyonel broker olarak tanıtarak parasını aldığını ancak ödeme yapmadığını belirtti. M.S, kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKÇE