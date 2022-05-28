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Haberler Aydın Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Aydın Nazilli'de yaşayan bir genç, sabah erken saatlerde uyandığında evin balkonuna çıktı, görüdüğü büyük ve ışıklı cisim karşısında şaşkınlığını gizlemeyedi. Hemen telefona sarılan genç UFO olduğunu iddia ettiği cismi video kaydına aldı. Görüntüler sosyal medyada ses getirdi.

İHA

28.05.2022, 08:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 08:49

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.

Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı.

Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.

Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.

Aydın’da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

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