Haberler Aydın Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

Aydın Nazilli'de yaşayan bir genç, sabah erken saatlerde uyandığında evin balkonuna çıktı, görüdüğü büyük ve ışıklı cisim karşısında şaşkınlığını gizlemeyedi. Hemen telefona sarılan genç UFO olduğunu iddia ettiği cismi video kaydına aldı. Görüntüler sosyal medyada ses getirdi.