Aydın’da gök kızıla boyandı! Fırtına ve toz bulutu

Aydın'da etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı. Didim ilçesinde fırtına nedeniyle Halk Eğitim Merkezi standı devrildi. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Aydın`nın doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı.

Efeler ilçesinde fırtınadan devrilen ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.

Söke'de de kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken görüş mesafesi düştü.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz fırtınası görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.





Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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