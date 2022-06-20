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Haberler Aydın Aydın'da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Aydın'da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.

AA

20.06.2022, 19:59

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, ekipler tarafından toplanarak barınağa götürüldü.

Aydın’da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Çeltikçi ve Savuca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sahipleri tarafından bırakılan keçilerin bahçelerine zarar verdiği iddiasıyla Söke Kaymakamlığı ile belediye başkanlığına başvurdu.

Aydın’da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Kaymakamlığın aldığı karar üzerine Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçileri toplamak için çalışma başlattı.

Aydın’da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Bayındır Caddesi'nde başlayan keçi toplama operasyonunda 80 keçi alınarak, daha önceden belirlenen barınağa götürüldü.

Aydın’da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından keçilerin toplanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Aydın’da ilginç operasyon! Suçlular değil keçiler toplandı

İşlek, "Denetimlerimiz devam edecek. Keçilerin sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek." dedi.

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