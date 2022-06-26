Kümes cinayetinde müebbet hapis istemi

Germencik'e bağlı Bozköy mahallesinde Ekim 2021'de meydana gelen olayda, 3 çocuk babası İsmail Güllü, akrabalarına ait arsaya tavuk kümesi yaptı. Kümesteki tavuklardan rahatsız olan İsmail Ünlü, kuzeninden kümesi arsadan kaldırmasını istedi. Kümesi kaldırmayan akrabasına kızan İsmail Ünlü, tavuk kümesini söktü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aynı gün Güllü'nün oğlu Y.G. ile İsmail Ünlü, yolda küfürleşti. Bunun üzerine Güllü, aynı sokakta yaşadığı kuzeninin evine gitti. Ünlü ile Güllü tartışmaya başladı. Evden tabancasını alan Ünlü, kuzeni İsmail Güllü'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Güllü, hastanede yaşamını yitirdi. Kuzen katili İsmail Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SADECE KORKUTMAK İSTEMİŞ

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında hakim karşısına çıkan Ünlü, kuzenin bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin de korkutmak amacıyla ateş ettiğini, öldürme amacının olmadığını belirtti. Savcılık tarafından mütalaanın verildiği duruşmada, Ünlü hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası istendi. Ünlü'nün tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

KAZIM YÖRÜKÇE