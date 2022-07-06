Escort Çetesi’ne şafak operasyonu

Karaman'da internette 'Escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebeke 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden 3 milyon lira dolandıran 16 kişi gözaltına alınırken, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.G, Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelde tatil yaparken yakalandı. Karaman'da H.A, sosyal medya üzerinden para karşılığı eskort kadın ayarlama vaadi ile reklam yapan suç örgütünün ağına düştü. H.A, örgüt üyelerinin verdiği hesaba önce bin lira yatırdı.

ÜÇ AY TEKNİK TAKİP

Örgüt üyeleri daha sonrada farklı sebepler öne sürerek şahıstan para istemeye devam etti. Dolandırıcıların verdiği hesaba toplam 12 bin lira para daha yatıran H.A, şikayetçi oldu. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, örgütü çökertmek için çalışma başlattı. 3 ay boyunca teknik takip yaparak delilleri toplayan ve örgüt üyelerinin Denizli ile Manisa'da olduğunu belirleyen ekipler, her iki ilde de belirlenen adreslere eşzamanlı şafak operasyonu yaptı. Baskında D.K, G.K, G.D ve M.A isimli kadınlar ile M.M.O, N.C, M.B, E.A, H.K, A.Ç, M.K, İ.A, Y.T, Y.Ş ile Y.T'yi gözaltına aldı.

GÜNEŞLENİRKEN BASKIN

Adresinde bulunmayan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.G ise Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelde yüzlerce kişiden dolandırdığı paralarla tatil yaparken havuz başında yakalandı. H.G, Karaman Emniyeti'ne götürüldü. Polis, operasyon yaptığı örgüt üyelerinin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda 120 bin lira, 12 bin dolar, 850 euro, 84 adet sim kart, 65 cep telefonu ve 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi. İşlemlerinin ardından suç örgütü kurma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden örgüt lideri H.G'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHSAN KARATAŞ